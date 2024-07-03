Ранкова комбінована атака ворога: скільки цілей збили Повітряні сили
Джерело:Микола Олещук
Росія в черговий раз завдала комбінованої атаки по Україні вранці 3 липня. Окупанти били ракетами та "Шахедами".
У Повітряних силах повідомили, що збито 11 повітряних цілей. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.
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Як відпрацювала ППО
У Повітряних силах розповіли, що Росія завдала удару ракетами та ударними БпЛА типу "Шахед".
Скільки ракет та "Шахедів" випустив ворог:
- 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА типу "Шахед".
Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей,
– розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Що вдалося збити:
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
Скільки повітряних цілей знищила ППО / Інфографіка Повітряних сил
Додамо, що внаслідок ворожої атаки в Дніпрі загинули та постраждали цивільні люди. Наразі відомо про 3 жертв та 18 постраждалих.