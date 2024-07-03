Ранкова комбінована атака ворога: скільки цілей збили Повітряні сили

Росія в черговий раз завдала комбінованої атаки по Україні вранці 3 липня. Окупанти били ракетами та "Шахедами".

У Повітряних силах повідомили, що збито 11 повітряних цілей. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

Дивіться також У Дніпрі після атаки пошкоджений торговельний центр і медзаклад, – ЗМІ

Як відпрацювала ППО

У Повітряних силах розповіли, що Росія завдала удару ракетами та ударними БпЛА типу "Шахед".

Скільки ракет та "Шахедів" випустив ворог:

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

5 ударних БпЛА типу "Шахед".

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей,

– розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Що вдалося збити:

1 крилату ракету "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";

1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Скільки повітряних цілей знищила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Додамо, що внаслідок ворожої атаки в Дніпрі загинули та постраждали цивільні люди. Наразі відомо про 3 жертв та 18 постраждалих.