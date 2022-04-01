Рано казати, але про Маріуполь пам'ятають, – Арестович про допомогу місту від ЗСУ

Триває героїчна оборона міста Маріуполь. За словами Олексія Арестовича, командування ЗСУ надає можливу допомогу. Радник голови ОП запевнив, що про місто пам'ятають.

Про це Арестович повідомив під час щоденного брифінгу. Він назвав те, що місто досі тримається, героїзмом.

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Командування надає певну допомогу, – Арестович

Командування надає певну допомогу, про яку рано казати, але про Маріуполь пам'ятають, надають ту допомогу яка можлива в теперішній дуже непростій ситуації,

– наголосив Арестович.

Зазначимо, що 1 квітня з Маріуполя планують евакуювати велику кількість людей. З Бердянська до Запоріжжя виїхала колона з 43 автобусів з маріупольцями, до них доєднався також приватний транспорт.

Колону супроводжують співробітники ДСНС та Червоного Хреста. До прийому великої кількості вимушених переселенців підготувались вже в Запоріжжі.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича: