Ранок добрий, коли він український, – у Зеленського відреагували на "бавовну" у Севастополі

Окупантам у тимчасово окупованому ними Криму останніми днями не щастить. Там ледь не щодня трапляється "бавовна". Не виключенням стало і 20 серпня. Зранку у Севастополі прогриміли вибухи.

На це вже відреагували в Офісі Президента. Радісний пост оприлюднив голова ОП Андрій Єрмак.

Важливо Біля штабу чф в Севастополі вранці прогриміли вибухи: росіяни кажуть про "падіння" безпілотника

Очільник Офісу Президента зазначив, що "ранок добрий, коли він український".

Вибухи у Севастополі: що про це відомо

Сьогодні зранку у Криму пролунали вибухи. За попередніми даними, вибухнуло біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. Так, зранку 20 серпня у Севастополі знову "бавовна". Щось дуже довго горить, а у небо піднявся стовп диму.

За попередніми даними, горить штаб чорноморського флоту країни-агресорки. Територію штабу оточили, близько до будівлі нікого не підпускають, всередину нікого не пускають. Місцевих жителів закликають зберігати спокій.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав, що вибух пролунав близько 08:20 ранку.

Що про це кажуть окупанти

Так званий "губернатор" севостополя михайло развожаєв заявив, що на дах штабу чорноморського флоту росії впав безпілотник. Він заявив, що "безпілотник" летів дуже низько, тому, мовляв, його не збили. Також він одразу заявив, що жертв немає.

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Додамо, що ввечері 19 серпня у Криму знову лунали вибухи. Тепер естафету перейняла Євпаторія. Російські загарбники кажуть, що над містом працює ППО. Згодом вибухи пролунали у Севастополі.

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