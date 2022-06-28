Ранок в окупантів почався не з кави: ЗСУ показали, як гатять по ворогу

Українські війська не дають ворогу ні найменшого шансу на перемогу. Кожен ранок окупантів починається зі значних втрат як в особовому складі, так і техніці.

Так, уранці 28 червня наші захисники обстріляли позиції росіян із важкої артилерії. Про це вони написали у соцмережах.

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ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу

Зверніть увагу, що відео опублікували у День Конституції України.

А ось і ранкове привітання окупантам. Ранок у них почнеться не з кави, насолоджуйтесь,

– написали вони на своїй сторінці.

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Актуальні втрати ворога

Станом на 28 червня українські захисники вже ліквідували 35 250 загарбників. Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Там зазначили, що лише впродовж 27 червня до лав "двохсотих" приєдналося 250 осіб.

Зазнають окупанти втрат і в техніці. Так, станом на сьогодні знищено:

танків – 1567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблі та катери – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 61 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Успішні атаки ЗСУ на Харківщині та на Донбасі

У Генштабі ЗСУ доповіли, що українські солдати успішно відбили спроби штурму противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли. Така ж ситуація сталася і на Слов'янському напрямку в бік Довгеньке – Долина. Українським військовим вдалося відкинули ворога назад.

Аналогічна ситуація виникла і на Лисичанському напрямку. Ворог не полишає спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Російські окупанти вели наступ, але українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Авдіївському напрямку окупанти безрезультатно намагалися штурмувати у напрямку Єгорівка – Павлівка, утім зазнали втрат.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео