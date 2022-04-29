Окупантам знадобиться багато часу для його відновлення, – мер Мелітополя про підрив моста

Вчора, 28 квітня, підірвали міст поблизу Мелітополя, яким росіяни постачали зброю та техніку з окупованого Криму. Тепер цей об'єкт інфраструктури непридатний для використання.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що міст у селі Якимівка неподалік Мелітополя зараз не функціонує.

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Ключовий інфраструктурний об'єкт

За словами Федорова, це був один із ключових інфраструктурних об'єктів, по якому транспортували військову техніку з Росії до Мелітополя. Він підкреслив, що вона призначалася не лише загарбникам Мелітополя, але й ворожим військам у Маріуполі та на Півдні України.

Сподіваюсь, що рашистам знадобиться багато часу для його відновлення. А коли ми повернемось, то самі зробимо це швидко,

– заявив мер.

Федоров подякував Збройним Силам України та Силам спеціальних операцій за те, що паралізували рух транспорту ворога. Він наголосив, що тепер окупантам доведеться довго чекати на підкріплення.

До слова, у мережі опублікували відео підірваного моста поблизу Мелітополя. На відео видно покручений метал, а також вирвану колію.

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