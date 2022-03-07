Окупанти обстріляли харківський музей, де зберігається картина Рєпіна "Козаки пишуть листа..."

Харківський художній музей постраждав через ворожі обстріли. Скло у більшості вікон вибило вибуховою хвилею.

Це поставило під загрозу експонати. Зараз музей потребує допомоги волонтерів.

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До слова, окрема кімната у музеї приділена Іллі Рєпіну (варіант картини "Запорожці пишуть листа…"). На щастя, жодного твору мистецтва не пошкодили.

А всі експонати, що перебували у відкритому показі, перенесли у більш безпечні місця.

Наш музей опинився у важких обставинах. Експонати не пошкоджено. Проте різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно відіб'ється на стані їх збереженості,

– зазначили у музеї.

Музей потребує допомоги волонтерів, а саме: поліетиленову плівку та фанерні щити або дошки для укріплення пошкоджених вікон. Контактувати можна з керівництвом закладу, телефони вказані в дописі за посиланням.

Харківський художній музей постраждав через ворожі обстріли / Фото ХХМ

До слова, російські загарбники не змогли взяти Харків і тепер ведуть обстріли з артилерії, авіації і РСЗВ по житлових кварталах і об'єктах міської інфраструктури.

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