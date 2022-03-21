Рашисти самі показали, як відкрили вогонь по київському ТРЦ

Російські війська 20-го березня здійснили цинічний обстріл торгового центру в Києві. На наступний день після ракетного удару російська пропаганда показала обстріл по телебаченню.

На відео видно, як ворог цілився у київський ТРЦ

Російські фашисти показали на власному телебаченні, як запустили ракету в ТРЦ у Києві. На відео видно, як ворог цілився у торговий центр.

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Також телебачення окупантів показало момент вибуху ТРЦ у Подільському районі.

Окупанти показали, як відкрили вогонь по київському ТРЦ – відео

Окупанти обстріляли ТРЦ: коротко

Ввечері 20-го березня у Подільському районі Києва було чутно вибухи. Рятувальники о 22:48 отримали повідомлення про пожежу.

Через атаку окупантів загорівся ТРЦ й пожежу вдалося ліквідувати тільки 21-го березня.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 6 будинків, три з яких – не придатні для життя. На жаль, загинуло восьмеро людей.

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