Рашисти завдали по Житомирщині понад 40 авіаційних ударів

Уже 15 днів російські війська безрезультатно намагаються захопити Україну. Наші військові дають їм активну відсіч, тож окупанти зриваються на цивільних мешканцях.

Оскільки ворог втрачає свої сили, він намагається вести авіаційну війну. І б'є Росія не лише по військових об'єктах, а й по цивільних та культурних.

До теми Внаслідок артилерійських обстрілів загинули троє бійців з Житомирщини

Для окупанта немає нічого святого. Жилі будинки, школи, садочки, лікарні, музеї – під удар потрапляє все.

За понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів,

– повідомив Бунечко.

Наслідки обстрілів на Житомирщині

Перший об'єкт, по якому окупанти завдали удару, – це Тетерівка. Вони били по водогону, який дає воду в місто. Частково він пошкоджений, але ситуація нормальна і місто буде з водою.

Другий удар був нанесений по теплокомуненерго. Щоб ця котельня відновила роботу потрібно буде до тижня часу.

У пологовому будинку, у корпусах першої лікарні, дитячої лікарні знову повилітали всі вікна та двері. Наразі працівники закривають пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав, адже пацієнти перебували у бомбосховищі.

Постраждала, поранена, тільки літня жінка, приватний будинок якої повністю зруйнований. Слава Богу, вона залишилася живою,

– додав голова ОВА.

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