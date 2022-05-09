Рашистська Федерація програє, бо Путін недооцінив головне

Ми за ці два місяці стали іншими і, зважаючи на все, ми вже не зупинимося. Ситуація із заморожуванням конфлікту, і про це говорить Володимир Зеленський, – її не буде.

Два місяці, які змінили все

Навіть якби політичні гравці мали бажання зупинити війну перемир'ям, якоюсь угодою і ця угода не передбачатиме вихід на наші кордони – сама армія й ті люди, які зі зброєю в руках, напевно, до цього не прислухаються. Хоча, можливо, якщо про це назагал скаже головнокомандувач Валерій Залужний, то його армія послухає.

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За ці два місяці політика нібито відійшла на другий план. Але це лише здається. Повірте, у штабах, в аналітичних центрах різних політичних сил все вже будують плани про те, як вестимуться розмови, дискусії, шукатимуть винних у цій війні. Це буде. Але ми точно не забудемо, що таки напав Путін. І так – він щоразу користується слабкістю української влади та щоразу недооцінює український народ.

Прірва між свободою й мороком рабства

Просто в рашистській матриці не прописана така опція, як "щось може залежати від людей". Там постійно щось залежить від тих, хто цими людьми керує. Ці два місяці показали, що у нас політики – це додаткове до волі народу. І що помилки, які ми робимо, ми самі виправляємо. Ті перемоги, яких досягають українці, – це перемоги українців, а не тих, хто стоїть на чолі. І цим ми кардинально відрізняємось від тих, хто населяє Російську Федерацію. Там не сформовано ні інстинкт, ні навіть рефлекс у масовій свідомості відповідати за свої вчинки. А у нас все інакше.

Як з'ясувалося, захищати Батьківщину ми готові. Як з'ясувалося, любити свою Батьківщину ми можемо не на словах, не в якихось пропагандистських роликах, а по-справжньому. Ми дуже веселий народ. І коли ще в лютому почали міркувати про те, як довго триватиме війна, з'явився цей мем, що якщо раптом бойові дії затягнуться довше травневих свят, то на допомогу ЗСУ прийдуть бабці, які пораються на городі, бо "куди ж ти, собако, по копаному – так не можна і так не буде".

Тому ми справді інші. Давайте просто порівняємо, як на війну реагують у нас, в Україні, та як на війну реагують у Росії. Для нас – це захист. Тільки божевільний, яких у Росії зараз абсолютна більшість, може вірити в те, що Україна збиралася напасти на Росію. Тільки ті, хто живуть у цьому мороці, навіяному пропагандою, цими всіма чорноротими ведучими, можуть вірити в таку нісенітницю.

Просто подуйте здорово, в якийсь момент зробіть над собою зусилля – вимкніть телевізор. Не дивіться його один день. І в цей час подумайте – а який сенс нам нападати? Щоб що?

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Тож, Рашистська Федерація, ви програєте! Ви програєте не тому, що у вас щось не так із армією. Це все похідне, це деталі. Ви – не громадяни, ви продали своє сумління, своє внутрішнє бажання розвиватися, своє внутрішнє бажання боротьби. Ви розміняли його на ілюзію матеріального благополуччя, імперськості.

Ви делегували своє життя і право ним розпоряджатися людям, які на те не заслуговують і не достойні. Ви захотіли бути не собою – ви захотіли жити тим життям, яке вам можуть забезпечити, а ви нічого не робитимете самі. Ви відмовилися думати та ухвалювати рішення самі за себе. Ось тому ви програєте.

Звісно, ​​у вас буде ще момент покаяння, як у тих, хто підтримував ідеологію нацистської Німеччини. Тому що нацисти зараз – це ви. Я це кажу усвідомлено вашою російською мовою перед святом, яке ви вважаєте важливим, важливішим, ніж, я так розумію, новорічні свята.

Це не ми нацисти! Ми захищаємо свою країну від ворога. А ворог – це ви. Тому ви каятиметеся: не скоро, не зараз, не завтра і не післязавтра. Але ви почнете поступово розуміти. І, як це не дивно, це диктуватиме вам навіть не телевізор.

Останній форпост брехні не вічний

Телевізор впаде, швидше за все, останнім, тому що ті люди, які зараз вами займаються, вони не думатимуть про вас. Вони не думатимуть, як вас врятувати. Вони втечуть. Щоправда, втікати там особливо нема куди. Хтось коїтиме самогубства, хтось перефарбовуватиметься і кричатиме, як його змушували працювати на російську пропаганду, хтось щиро не віритиме в це і розповідатиме про те, що він ідеологічно поділяє політику Путіна. Будуть різні люди, але там не буде тих, хто думатиме про вас.

Тому на вас чекає ця зміна парадигми, і холодильник вам продиктує, що щось не те. Вам, швидше за все, буде боляче розлучатися із цим звичним життям. Ви почнете постійно думати, а чому так? Звичайно ж, ви будете звинувачувати у всьому нас. Звичайно ж, це ми будемо винні за вашою логікою. Ми і це пройдемо.

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І ви зрозумієте, що те, що з вами відбувається, ті труни, які приходять, це все – результат вашої бездіяльності, це результат вашої байдужості до власної долі. А у нас все буде добре: ми станемо членами Європейського Союзу, швидше за все станемо членами НАТО, відбудуємося і рівень нашого добробуту буде в рази кращим, ніж у вас.

У нас теж будуть проблеми, але це ті проблеми, які ми знаємо, що можемо вирішити. Тому що знаємо, від кого все це залежить. А залежить все це від нас. І наше життя – у наших руках. І ми постараємося зробити його ще кращим: цікавішою, багатшою, безпечнішою, ніж було до початку війни. Тож тримайтеся – ми переможемо!

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