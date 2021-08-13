Расизму в Україні не місце, – "слуги" жорстко відреагували на напад на Беленюка

У центрі Києва 13 серпня невідомі напали на спортсмена та нардепа Жана Беленюка, вигукуючи расистські образи. У "Слузі народу" категорично засудило інцидент, назвавши це проявом ненависті.

"Слуги" наголосили, що патріотичність людини не вимірюється її кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання.

Важливо Обізвали мавпою і порадили "валити" в Африку: у Києві невідомі напали на Жана Беленюка

Реакція "слуг"

Зазначили, що надалі використовуватимуть усі законодавчі важелі впливу, щоб не допустити в Україні проявів расизму та ксенофобії.

Ми, партія та фракція "Слуга Народу", категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою...Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце.

– наголосили депутати.

Крім того, "слуги" вимагають у поліції якнайшвидше знайти нападників та притягти їх до відповідальності.

Напад на Беленюка: головне

На Печерську до спортсмена причепились невідомі молодики. Вони намагались спровокувати конфлікт, ображаючи Беленюка.

Люди навіть викрикували образливі та расистські речі: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

Поліція вже відреагувала на напад. Правоохоронці почали розслідування щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

Беленюк – єдиний український спортсмен, який на Олімпіаді-2020 у Токіо виборов "золото". Він здобув перемогу у змаганнях з греко-римської боротьби.