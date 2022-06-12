Рай для "брудних грошей": ОАЕ стали притулком для суперяхт та літаків олігархів із Росії

Об'єднані Арабські Емірати стали місцем втечі для російських олігархів, які переховують своє елітне майно та кошти від дії санкцій. При цьому в ОАЕ не роблять нічого, аби це зупинити.

В Арабських Еміратах олігархи з санкційних списків розмістили свої розкішні яхти та літаки, а також "брудні гроші", пишуть британські ЗМІ. Активісти та політики закликають за це внести ОАЕ в "чорні списки".

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Проти ОАЕ слід запровадити вторинні санкції, – експерти

Дубай довгий час був безпечним місцем для "брудних грошей". Тепер ОАЕ слід занести до фінансових чорних списків,

– пояснив фінансист і критик режиму Володимира Путіна Білл Браудер.

Аналітик вважає, що проти Еміратів потрібно запровадити вторинні санкції, якщо вони не вживатимуть необхідних заходів щодо активів олігархів.

Літак Абрамовича три місяці перебував в ОАЕ

Стало відомо, що у Дубаю протягом більше ніж 3 місяців перебував один з найдорожчих приватних літаків у світі, який належить Роману Абрамовичу. Boeing 787 Dreamliner, вартістю 350 мільйонів доларів, 4 березня вирушив сюди з Москви.

У ФБР виявили, що слід активів багатьох олігархів веде саме в ОАЕ. Також зараз в Дубаю пік придбання росіянами нерухомості.

Влада країни не вважає, що повинна дотримуватись санкцій

ОАЕ були внесені до "сірого списку" глобальною групою фінансових заходів FATF у березні. Причини – недоліки у боротьбі з фінансовими злочинами та відмиванням грошей.

Влада арабської країни не вважає, що вона зобов'язана дотримуватись санкцій, впроваджених іншими країнами. Проте каже, що начебто працює над проблемами, на які вказала FATF.

Також Емірати підписали низку документів взаємну правову допомогу та екстрадицію з іншими державами, включаючи США, 24 лютого. Проте нагадаємо, що ОАЕ були країною, яка утрималась від голосування за резолюцію Радбезу ООН, що засуджує вторгнення Росії в Україну.

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Емірати – дуже популярні серед росіян

ОАЕ є дуже популярною країною серед російських туристів, близько 100 тисяч жителів говорять російською мовою. Лише за перші три місяці 2022 року купівля нерухомості в Еміратах зросла на 67%.

Які російські яхти помітили в Еміратах:

Яхта вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів, пов'язана з мільярдером Андрієм Мельниченком – була помічена в порту Рас-ель-Хайма.

Суперяхту Madame Gu пов'язують з Андрієм Скочем, мільярдером і депутатом російського парламенту. Востаннє її бачили саме в ОАЕ.

Кіра Марі Петер-Хансен, депутатка Європарламенту від Данії, заявила, що останнє розслідування показало, що ОАЕ є безпечним притулком для злочинних доходів, корумпованих чиновників і російських олігархів. Вона наполягає, аби Емірати потрапили в "чорний список".

Санкції проти Росії: останні новини

Швейцарія підтримала 6 пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.Окрім того, фінансові та туристичні обмеження ввели проти сотні осіб.

Японія заборонила експорт будівельної техніки та низки інших товарів до Росії. Та, своєю чергою, заборонила ловити рибу на Курилах.

Тим часом ЗМІ пишуть, що росіяни можуть обійти санкції, введені ЄС, перенісши свої підприємства до Туреччини.

Таким чином може мовитись про уникнення санкцій 40 російськими компаніями.

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