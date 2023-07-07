У Києві спостерігали рідкісний феномен – "райдужну хмару"

Увечері 6 липня Київ накрила потужна негода. Проте перед грозою на правому березі Києва можна було спостерігати цікаве явище – "райдужну хмару".

Експерти наголошують, що цей феномен зазвичай зустрічається у горах. Таке явище може ввести містян в оману.

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"Райдужна хмара" над Києвом

Як повідомили в обсерваторії, цікаве явище виникло перед заходом сонця та грозою. Над столицею у хмарах на кілька хвилин з'явилася райдуга, яка створила враження "різнобарвної" хмари. Вона нагадувала "райдужну хмару", що є рідкісним гірським феноменом і може ввести в оману містян.

"Райдужні хмари" складаються з водяних кристалів однакового розміру. Вони з'являються, коли Сонце займає певне положення на небі й при цьому практично повністю ховається за щільними хмарами. В результаті збереження оптичних властивостей сонячного світла на хмарах, вони забарвлюються в різні кольори. Триває цей феномен доки сонячне світло не зникає з небосхилу,

– пояснили експерти.

Блискавки у Києві спалахували одна за одною

Увечері столицю накрила потужна негода. Спочатку на Київ сунули чорні хмари, які принесли грозу та блискавки. Містяни у мережі ділилися потужними кадрами, на яких блискавки спалахували одна за одною.

Після цього Київ та область накрила потужна злива та шквальний вітер. Він був такої сили, що у Борисполі від пориву впала одна із труб котельні. На щастя, минулося без постраждалих. Крім того, унаслідок негоди знеструмлена частина Бучі – там обірвало лінію електропередач.

Наразі знеструмленими лишаються 44 населених пункти повністю, ще 45 – частково. Без світла – 43 000 родин. Завершити відновлювальні роботи у ДТЕК "Київські регіональні електромережі" планують до кінця дня, якщо погодні умови не погіршуватимуться. Проте на Київщині у п'ятницю, 7 липня, прогнозують помірні дощі, грози, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.