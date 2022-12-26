Доброї ночі, "Енгельс": на російському аеродромі пролунали сильні вибухи та сирена, – ЗМІ

У Росії знову не спокійна ніч. Вибухи пролунали на аеродромі "Енгельс", а згодом спрацювала сирена.

Вибухи пролунали близько 1:00 за київським часом. Мережею вже ширяться кадри, на яких видно вибух та чути сирени.

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Що відбувається в "Енгельсі"

Найперше, варто відзначити що офіційно вибухи на російському аеродромі станом на 2:30 не підтверджені, однак місцеві мешканці пишуть про звуки вибухів і кажуть, що пролунало їх щонайменше 2. Водночас над аеродромом пролунала сирена.

Сирена в районі аеродрому "Енгельс": дивіться відео

Також мережею гуляють кадри, на яких чутно потужні вибухи. Місцеві пишуть, що в будинках неподалік аеродрому повибивало вікна. Цікаво, що пропагандисти традиційно починають поширювати інформацію про нібито безпілотник, який вдалося збити. Не хочеться бути категоричними, але щось малоймовірно, щоб "збиті безпілотники" падали так гучно.

Звук вибуху на аеродромі: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місце "падіння безпілотника" вирушили пожежні машини та швидкі. Деякі канали пишуть про жертв та постраждалих, але ця інформація станом на 3:00 не має жодного підкріплення.

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