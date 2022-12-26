Доброї ночі, "Енгельс": на російському аеродромі пролунали сильні вибухи та сирена, – ЗМІ
У Росії знову не спокійна ніч. Вибухи пролунали на аеродромі "Енгельс", а згодом спрацювала сирена.
Вибухи пролунали близько 1:00 за київським часом. Мережею вже ширяться кадри, на яких видно вибух та чути сирени.
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Що відбувається в "Енгельсі"
Найперше, варто відзначити що офіційно вибухи на російському аеродромі станом на 2:30 не підтверджені, однак місцеві мешканці пишуть про звуки вибухів і кажуть, що пролунало їх щонайменше 2. Водночас над аеродромом пролунала сирена.
Сирена в районі аеродрому "Енгельс": дивіться відео
Також мережею гуляють кадри, на яких чутно потужні вибухи. Місцеві пишуть, що в будинках неподалік аеродрому повибивало вікна. Цікаво, що пропагандисти традиційно починають поширювати інформацію про нібито безпілотник, який вдалося збити. Не хочеться бути категоричними, але щось малоймовірно, щоб "збиті безпілотники" падали так гучно.
Звук вибуху на аеродромі: дивіться відео
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місце "падіння безпілотника" вирушили пожежні машини та швидкі. Деякі канали пишуть про жертв та постраждалих, але ця інформація станом на 3:00 не має жодного підкріплення.
Попередні вибухи на аеродромі
- Зранку 5 грудня росіяни почали публікувати відео вибухів в районі аеродрому "Енгельс-2". Росіяни переконані, що на аеродром прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Росія цілком очікувано звинуватила Україну, мовляв, наші безпілотники пролетіли понад 600 кілометрів і протягом цього часу не були помічені російською ППО.
- Звинувачення Росії можуть свідчити, що в окупантів проблеми з ППО, або ж це внутрішня диверсія і в Кремлі не можуть знайти винних.
- У Повітряних силах ЗСУ, коментуючи вибухи, заявили, що Україна "ще нічого не починала". Глава Міноборони Олексій Резніков знайшов послідовність "бавовни" в росіян. Зокрема, росіяни самі винні, що курять у заборонених місцях.
- Після вибухів росіяни на аеродромі, ймовірно, шинами виклали напис "смерть нацистам", адже саме ними на за версією божевільної пропаганди ми є. Та як ми бачимо – і шини не захищають від "бавовни".