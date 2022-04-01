Райони на Херсонщині та Миколаївщині, де йдуть бої, близькі до гуманітарної катастрофи

На межі Херсонської та Миколаївської областей тривають бої з російськими загарбниками. Ці райони перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

На кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями йдуть бойові дії. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента. На Херсонщині тривають вибухи та постріли.

До речі Росіяни пошкодили щонайменше 6 зерносховищ в Україні

Знищена інфраструктура

Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки людей. Ці райони вже близькі до гуманітарної катастрофи.

Цікаво – Після війни будинки в Україні проєктуватимуть за типом ізраїльських: