Райони на Херсонщині та Миколаївщині, де йдуть бої, близькі до гуманітарної катастрофи
1 квітня 2022 , 09:12Читать новость на русском
На межі Херсонської та Миколаївської областей тривають бої з російськими загарбниками. Ці райони перебувають на межі гуманітарної катастрофи.
На кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями йдуть бойові дії. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента. На Херсонщині тривають вибухи та постріли.
До речі Росіяни пошкодили щонайменше 6 зерносховищ в Україні
Знищена інфраструктура
Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки людей. Ці райони вже близькі до гуманітарної катастрофи.
Цікаво – Після війни будинки в Україні проєктуватимуть за типом ізраїльських: