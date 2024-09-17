У районі Кропивницького чули вибухи

Окупанти атакували Кіровоградську область пізно ввечері 17 вересня. У регіоні чули вибухи.

Попередньо, окупанти атакували Кіровоградщину крилатими ракетами. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Кропивницький

О 22:34 у Повітряних силах попередили про ракету з Півдня. Згодом вони повідомили, що 2 крилаті ракети рухаються у бік Кіровоградської області. Варто зазначити, що на цей момент в області вже була оголошена повітряна тривога.

О 22:45 у передмісті Кропивницького почули вибухи.

За даними моніторингових каналів, окупанти застосували керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наслідки обстрілу наразі невідомі, згодом відповідну інформацію повинні надати в ОВА.

Станом на цю мить на Кіровоградщині оголосили про відбій повітряної тривоги, однак в інших областях є загроза атаки "Шахедами".

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Зазначимо, що напередодні росіяни масовано атакували КАБами Запорізьку область. Там пролунали щонайменше 10 вибухів.