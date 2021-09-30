У разі конфлікту російська армія підтримає Білорусь, – Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що у разі конфлікту з іншими країнами у Білорусі буде союзник. Мовляв, вся західна частина військ Росії прийде на допомогу Мінську.

Я вас не лякаю, – Лукашенко

Мінськ є форпостом Союзної держави Білорусі та Росії. Про це самопроголошений президент заявив у інтерв'ю журналісту американського видання CNN.

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За його словами, на західному напрямку у Білорусі та Росії є фактично єдина армія, основою якого є білоруське військо.

Ми не приховуємо, що у випадку конфлікту вся західна частина збройних сил Росії буде нас підтримувати. Я вас не лякаю, при необхідності цей форпост створять впродовж місяця,

– заявив диктатор.

Білорусь не увійде до складу Росії

Лукашенко заявив, що Білорусь "не увійде до складу ні США, ні Великої Британії, ні Росії". Мовляв, вони з Володимиром Путіним "достатньо розумні", аби створити союз у межах двох незалежних та суверенних держав, який буде сильнішим за унітарне об'єднання.

Дивіться частину запису з інтерв'ю Лукашенка: