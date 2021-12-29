У разі воєнного стану: українцям можуть заборонити переїжджати чи змінювати місце проживання

Українцям можуть заборонити переїжджати чи змінювати місце проживання. Це станеться у разі запровадження на території країни воєнного стану.

Порядок встановлення такої заборони або обмеження Кабмін ухвалив на засіданні 29 грудня. Урядовці ухвалили це рішення без обговорення.

Читайте також Росія продовжує стягувати війська до кордонів України: опублікували карту​

Згідно з документом, українцям можуть заборонити переїжджати чи змінювати місце проживання на підставі президентського указу про запровдаження воєнного стану. Мовиться як про його дію у країні загалом, так і в окремих місцевостях. У рішенні вказані обставини та несприятливі фактори воєнного характеру, які створюють серйозні загрози для громадян.

Новина доповнюється...