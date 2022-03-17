Зеленський відреагував на пропозицію Італії відновити драмтеатр у Маріуполі
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Італії відновити драматичний театр у Маріуполі, який знищили вороги. Президент подякував італійському уряду.
Володимир Зеленський написав про це у телеграмі ввечері 17 березня. Так президент відреагував на заяву Італії після знищення окупантами драмтеатру 16 березня.
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Президент подякував Італії
Президент України подякував очільнику Мінкульту Італії Даріо Франческіні.
Ви подаєте гарний приклад для наслідування. Разом ми відбудуємо країну до останньої цеглини,
– написав Зеленський.
Зокрема італійський міністр культури у твітері написав, що Кабмін Італії схвалив його ініціативу запропонувати Україні ресурси та засоби для відновлення приміщення у найкоротші терміни.
"Театри всіх країн належать всьому людству", – підсумував Франческіні.
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