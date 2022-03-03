Разом з російським танком: біля Миколаєва підірвали міст

3 березня 2022 , 13:12
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Джерело:

телеграм "Віталій кім / Миколаївська ОДА"

Україна вже понад тиждень дає впевнену відсіч ворогу. Окупанти істерично намагаються захопити великі міста, однак зазнають лише нищівних втрат.

Впевнено тримає оборону Миколаїв. 2 березня у Калинівці було підірвано міст разом з ворожим танком.

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Світлиною поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на офіційній сторінці у телеграмі. На фото видно, як ворожий танк "лежить" серед руїн моста.

Калинівка вчора,
– лаконічно підписав світлину Віталій Кім.

На Миколаївщині підірвали міст разом з ворожим танком / Фото телеграм "Віталій Кім / Миколаївська ОДА"

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Автор: Сергій Зятюк