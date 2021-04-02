Разумков допустив введення надзвичайного стану в Україні через COVID-19

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в Україні можуть ввести режим надзвичайного стану через погіршення ситуації з COVID-19. Однак, за його словами, така пропозиція повинна спершу надійти від Кабінету Міністрів.
Джерело:"Наш"
Разумков зазначив, що Рада буде реагувати на ситуацію з коронавірусом в Україні, якщо Кабмін надасть пропозицію щодо введення надзвичайного стану, а президент видасть указ.
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Голова парламенту пояснив, що, згідно із законодавством, надзвичайний стан запроваджують за такою процедурою:
- Кабінет Міністрів подає пропозицію на введення НС.
- Пропозицію розглядає президент України й після цього підписує указ.
І протягом двох діб, а як показує практика, це відбувається раніше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ в стінах Верховної Ради. Виходячи із сьогоднішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету Міністрів не надходило,
– зауважив Разумков.
Очільник МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що наразі не розглядається питання введення комендантської години. Однак цей захід може бути введена після введення надзвичайного стану в Україні. Єдине, що потрібно, щоб люди дотримувалися тих обмежень, які вже ввели.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
- За минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус – 19 893 випадки. Загалом станом на 2 квітня у країні зафіксовано 1 711 630 інфікованих.
- У низці областей ситуація критична. До прикладу, на Хмельниччині місць для нових хворих на COVID-19 у лікарнях майже немає.
- У 22 регіонах України показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений. Але червоний рівень епідемічної небезпеки запровадили у 10 областях та Києві.
- Раніше в уряді повідомляли: якщо в Україні більшість областей стануть "червоними", у країні запровадять суцільний локдаун.