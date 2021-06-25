Я не зрадив принципів, – Разумков вважає себе членом команди Зеленського

Дмитро Разумков заявив, що він не зрадив принципів, з якими разом з партією "Слуга народу" прийшов до влади. Попри розбіжності у поглядах, політик досі вважає себе членом команди.

Мені може щось не подобатися, – Разумков

Спікер Верховної Ради працює на своєму напрямку. Про це він заявив на пресконференції 25 червня.

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Я є членом команди. Сподіваюся, що ефективно виконую всі ті функції та обов'язки, які взяв на себе під час передвиборчої кампанії,

– сказав політик.

Він наголосив, що продовжує працювати і вважає себе членом команди: "У команді головне – принципи, з якими ми всі прийшли. Я вважаю, що свої не зрадив".

За словами Разумкова, йому може щось подобатися, або ж – не подобатися, однак це його особиста справа.

Дивіться відео з пресконференції Разумкова:

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