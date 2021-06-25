Я не зрадив принципів, – Разумков вважає себе членом команди Зеленського
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков заявив, що він не зрадив принципів, з якими разом з партією "Слуга народу" прийшов до влади. Попри розбіжності у поглядах, політик досі вважає себе членом команди.
Мені може щось не подобатися, – Разумков
Спікер Верховної Ради працює на своєму напрямку. Про це він заявив на пресконференції 25 червня.
До теми До цього між ними була "холодна війна": ЗМІ про розмову Зеленського та Разумкова
Я є членом команди. Сподіваюся, що ефективно виконую всі ті функції та обов'язки, які взяв на себе під час передвиборчої кампанії,
– сказав політик.
Він наголосив, що продовжує працювати і вважає себе членом команди: "У команді головне – принципи, з якими ми всі прийшли. Я вважаю, що свої не зрадив".
За словами Разумкова, йому може щось подобатися, або ж – не подобатися, однак це його особиста справа.
Дивіться відео з пресконференції Разумкова:
Чутки про конфлікт між Разумковим та Зеленським: головне
- У лютому 2021 року ЗМІ заявили, що президент Володимир Зеленський нібито хоче замінити Разумкова на віцеспікера Руслана Стефанчука. Мовляв, в Офісі Президента не схвалюють самостійність голови Ради.
- У той же місяць Разумков обігнав президента за рівнем довіри від українців. Тоді 32% опитаних заявили, що більше вірять спікеру парламенту, і лише 26,5% обрали Зеленського.
- Суть ймовірного конфлікту може полягати у тому, що спікер Ради розкритикував президентський законороєкт про олігархів, був єдиним членом РНБО, який не голосував за санкції проти Тараса Козака тощо.