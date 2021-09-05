Разумков готується піти в самостійне політичне плавання

У таборі так званих самостійних українських політиків незабаром може бути поповнення. Мовиться про 40-річного спікера парламенту Дмитра Разумкова.

На цю посаду він потрапив лише тому, що цілих пів року перед парламентськими виборами очолював партію "Слуга народу" Володимира Зеленського. Але тепер усе більше з'являється свідчень, що він виявився президенту не надто вдячним і затіяв власну політичну гру.

До слова У нього непогані шанси, – політолог про президентські наміри Разумкова

Разумков має амбіції і прагне перетворитися тепер на самостійного політичного гравця. Мовляв, йому вже затісно перебувати в тіні глави держави.

Разумков хоче будувати власну політичну кар'єру

Кілька слів, звідки Разумков взагалі взявся і в чому його талант та секрет успішності. В батькові його секрет, який був при Леоніді Кучмі першим помічником і 2 роки колись РНБО очолював. Тобто це тато дав чинному спікеру парламенту непоганий старт.

Саме батько-можновладець сприяв становленню політичної кар'єри Разумкова. Хоча, звісно, політик цілком має право сказати, що тато тут ні до чого, і що це я просто заздрю його успішності. Може, і так.

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Якщо без жартів, то я, може, навіть десь і розумію бажання пана Разумкова вирватися з тенет контрольованої президентом партії і будувати власну політичну кар'єру, яка не залежатиме від примх третіх осіб.

І тут би я міг навіть побажати йому лише успіхів, бо Україні потрібні нові молоді політики, люди з амбіціями, які готові на себе взяти відповідальність за свою подальшу долю і за долю держави.

Але, чесно кажучи, мені не надто подобається, в який саме спосіб пан Разумков це все робить.

Одразу наголошую – це моє власне бачення, воно точно упереджене. І, може, політик навпаки робить геніально, далекоглядно, але це я того своїм хлопським розумом не здатен осягнути.

Може, і так. Але мене й дотепер тіпає від його епатажу, коли він принципово російською мовою на людях спілкувався. Це було вже тоді, коли він "слуг народу" взявся очолювати, але ще жодної державної посади не обіймав. Ця його принциповість у використанні мови окупанта тоді, коли війна з Росією тривала вже понад 5 років – мені це було тоді відверто незрозумілим й обурливим.

Спікер Ради утримується від гучних голосувань

Так само не розумію позицію пана Разумкова, коли він на засіданні РНБО відмовлявся голосувати за персональні санкції по гаманцеві Віктора Медведчука.

Тобто політик фактично виступив тоді проти закриття в Україні телеканалів "112 Україна", ZiK та NewsOne. І от ви хоч що мені кажіть, але спікер українського парламенту не міг не знати, наскільки ці ресурси є Україні насправді ворожими.



Санкції РНБО проти Козака й Медведчука / Інфографіка 24 каналу

Й так само з останнього мені незрозумілою є позиція Разумкова, коли він пішов у спротив до чинного секретаря Ради Нацбезпеки й оборони Олексія Данілова й затіяв з ним полеміку довкола визнання в Україні статусу олігарха.

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Я до того веду, що насправді розумію, чому Разумков утримується від тих усіх голосувань – бо так нині намагається дистанціюватися від Зеленського та "слуг народу". Він так демонструє своїм потенційним спонсорам та майбутнім союзникам, що займає центристську позицію, тому може бути цікавим і вашим, і нашим. Я це все чудово розумію, не вчора ж народився.

Але, чесно кажучи, не такої позиції і не таких голосувань я очікував від спікера українського парламенту. На мою думку, чим раніше пан Разумков піде в самостійне політичне плавання, тим усім нам від того буде краще.

Втім для балансу зазначу, що в цьому я щиро бажаю йому усіляких гараздів.

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