У списку 21 "слуга": Разумков назвав нардепів, які увійдуть до його міжфракційного об'єднання

Дмитро Разумков, якого відклилали з посади спікера, вирішив створити своє міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Попередньо було відомо, що до нього увійдуть орієнтовно 25 нардепів.

У понеділок, 8 листопада, колишній глава Ради підтвердив інформацію, оприлюднивши список із 25 прізвищами. Він зазначив, що будь-яка політика має бути відкритою та чесною.

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Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання,

– повідомив Разумков.

Водночас ексспікер вказав, що звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже перебуває на розгляді у керівництва парламенту.

"Наступного пленарного тижня головуючий (Руслан Стефанчук – 24 канал) на засіданні має офіційно оголосити про його створення", – додав народний депутат.

У списку Разумкова – 21 "слуга"

В оприлюдненому 8 листопада списку Разумкова перебуває 21 нардеп від "Слуги народу".

Дмитро Разумков;

Володимир Козак ("Слуга народу");

Василь Мокан ("Слуга народу");

Роман Соха ("Слуга народу");

Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина");

Неллі Яковлєва ("Слуга народу");

Оксана Дмитрієва ("Слуга народу");

Валерій Божик ("Слуга народу");

Дмитро Микиша ("Слуга народу");

Артем Дмитрук ("Слуга народу");

Володимир Кабаченко ("Батьківщина");

Ольга Саладуха ("Слуга народу");

Олег Воронько ("Слуга народу");

Олександр Бакумов ("Слуга народу");

Людмила Буймістер (позафракційна);

Ольга Коваль ("Слуга народу");

Дарія Володіна ("Слуга народу");

Михайло Новіков ("Слуга народу");

Роман Бабій ("Слуга народу");

Аліна Загоруйко ("Слуга народу");

Костянтин Касай ("Слуга народу");

Дмитро Гурін ("Слуга народу");

Євген Петруняк ("Слуга народу");

Іван Юнаков ("Слуга народу");

Михайло Крячко ("Слуга народу").

Серед нардепів, що увійдуть до "Розумної політики" колишня "слуга" Буймістер, яку виключили з фракції через голосування "проти" відкликання Разумкова з посади спікера. Там є й скандальний Дмитрук – його також хочуть "вигнати" з лав СН.



Список нардепів, які увійдуть до МФО Разумкова / Фото з телеграму Дмитра Разумкова

Гучна відставка Разумкова: коротко

Неофіційно про це говорили кілька місяців, офіційно ж все почалося 30 вересня. "Слуга народу" запросила видачу підписних листів щодо відкликання Разумкова з посади голови Ради.

Підписи зібрали швидко (у ЗМІ писали, що це було чи не основною метою з'їзду "слуг" в Трускавці, але в партії це заперечили), і 7 жовтня 246 нардепів відправили Разумкова у відставку.

Текст публікації Дмитра Разумкова:

Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з’явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика".

Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання.

Звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!