Разумков оцінюватиме ситуацію, – Фесенко про наміри спікера йти в президенти

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков записав передвиборчий відеоролик. І хоча сам політик жодних заяв щодо своїх амбіцій не робив, але зрозуміло – він націлений боротися за президентське крісло.

Для цього і оцінюватиме загальну політичну ситуацію. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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Разумков створює ескалацію посилення напруженості, – Чаленко

За словами політолога Ігоря Чаленка, Разумков створює певну ескалацію посилення напруженості. Спікер то ігнорує засідання Ради нацбезпеки, то не голосує за запровадження санкцій щодо медведчуківських телеканалів.

Мабуть, найбільше здивував телевізійний батл Разумкова і Олексія Данілова, де вони не могли вирішити, хто і як визначатиме статус олігарха – РНБО чи Верховна Рада. Експерти вважають, що розхитати крісло під спікером можуть будь-якої миті. Наприклад, замінивши його на першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука.

Ці чутки з'явилися ще рік тому – Разумкова звільнити і поставити Стефанчука. Чим більше спікер дистанціюватиметься, тим більше буде бажання його звільнити,

– розповів Фесенко.

У "Слузі народу" чи то помилково, чи то навмисно вже підписують першого заступника Руслана Стефанчука як "українського спікера".



Стефанчук назвали "спікером" / Скриншот з відео 24 каналу

Відкритого конфлікту між Разумковим і Зеленським немає

Експерти пояснили, наразі відкритого конфлікту між спікером парламенту та президентом немає. Але Разумков все більше дистанціюється від команди Зеленського. І, ймовірно, найближчим часом створить свій політичний проєкт. Тим самим займе центристську нішу.

Разумков оцінюватиме ситуацію, рейтинг Зеленського і який стан справ, якими будуть його політичні рейтинги і чи буде на момент виборів фінансова підтримка з боку конкретних спонсорів,

– пояснив Фесенко.

Втім чи буде Разумков боротися за президентське крісло – наразі спрогнозувати важко. Все залежить від того, чи зможе політик знайти підтримку олігархів та набрати рейтинг, не втративши довіру виборців. Водночас точно можна сказати, що боротьба за президентське крісло починається ще задовго до виборів.

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