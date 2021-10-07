Разумков привів у партію "Слуга народу" всього 3 людей, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Дмитро Разумков, якого 7 жовтня відкликали з посади спікера, вписав у список партії "Слуга народу" лише трьох людей.

Про це глава провладної фракції повідомив під час брифінгу в кулуарах Ради.

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У списку його (Разумкова – 24 канал) є три людини, яких він дійсно рекомендував і привів. Пан Мокан, пані Неллі Яковлєва і пан Козак. Три людини, яких він, дійсно, записав у список своєю рукою,

– сказав Давид Арахамія.

Представники ЗМІ та журналісти вказали нардепові, що колишній спікер рекомендував набагато більше людей до списку "Слуги народу". Однак голова провладної фракції заперечив і сказав, що він й сам багатьох знав.

"Слуга народу" та Разумков не можуть бути разом

Давид Арахамія зауважив, що "Слуга народу" та Разумков більше не можуть бути разом, тому що ексочільник Ради бажає бути самостійним політиком.

Нардеп додав, що колишній спікер буде створювати своє окреме об'єднання.

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