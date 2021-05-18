Разумков скликає позачергове засідання Ради, щоб звільнити 3 міністрів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання. У переліку питань – кадрові зміни в уряді.

Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на той же день, що і чергове – у вівторок, 18 травня. Почнеться воно о 16:00.

Тим часом "Слуга народу" підтримала кандидатів-наступників Криклія, Петрашка та Степанова: хто вони

Спершу заслухають звіти міністрів

На початку позачергового засідання Верховна Рада заслухає звіти 3 міністрів перед голосуванням за їхню відставку.

Йдеться про:

міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка;

міністра інфраструктури Владислава Криклія;

міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Кадрові зміни в уряді Шмигаля

Інформація про відставку одразу 3 міністрів з'явилась наприкінці минулого тижня.

Петрашко та Криклій заяви про відставку написали самостійно за власним бажанням.

Степанов заявив, що він цього робити не збирається. Але за нього це вже здійснив Денис Шмигаль – він вніс відповідне подання у Раду.

Щодо ймовірних наступників, то їх вже визначили: міністром економіки стане очільник податкової Олексій Любченко, міністром інфраструктури – керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков, а очільником МОЗ – Віктор Ляшко.