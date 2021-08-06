Разумкова не пустили в зону ООС: Зеленський боїться конкуренції, – ЗМІ

Офіс Президента намагається встановити монополію Володимира Зеленського на спілкування з військовими.

Це підтверджує той факт, що чиновникам тимчасово заборонили відвідувати зону ООС, через що зірвався візит спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на Донбас.

За даними джерел видання, візит спікера збігся з рішенням про тимчасову заборону невипадково: "Хочуть показати, що з армійцями може спілкуватися тільки гарант".

Як наголошується, про напругу в стосунках Зеленського і Разумкова кажуть уже кілька місяців. Інцидент з ООС – ще одне підтвердження того, що чутки про розлад небезпідставні.

Як повідомлялось раніше, Офіс Президента почав кампанію проти спікера, і керує нею особисто Андрій Єрмак. У Зеленського угледіли в Разумкова електоральну загрозу і навіть подумували змістити його з поста спікера.

Крім того, ОП нібито досяг домовленості з медіа олігарха Ріната Ахметова про включення спікера і симпатизують йому депутатів у "чорний список" – для цих телеканалів вони стали персонами нон-грата.

У цьому контексті, як зазначає автор статті, ситуація з ООС виявилася вельми показовою. Офіс Президента шукає способи позбавити спікера мікрофона. З огляду на те, що Зеленський не відбув і половини свого терміну, такий настрій видає його невпевненість і нервозність.

Якщо рейтинг Зеленського продовжить падіння, розклад сил усередині "слуг" може кардинально змінитися: охочих пов'язати свою політичну долю з Разумковим може додатися,

– йдеться в матеріалі.