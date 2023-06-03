РДК почав нове завдання на Бєлгородщині: хочуть закріпитись
3 червня 2023, 18:09Читать новость на русском
Російські добровольці скоро висуваються на нове завдання. Вони намагаються закріпитись у сірій зоні на Бєлгородщині.
Прикордонна зона в Білгородській області стрімко перетворюється на сіру зону. Про це написали на сторінці Російського добровольчого корпусу.
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Яка мета бійців
В частині Бєлгородщини можна спостерігати покинуті будинки та повну відсутність місцевої адміністрації і представників поліції.
Бійці РДК знову висуваються на завдання,
– написали в РДК.
Вони додали, що в цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад.
Ситуація на Бєлгородщині
- Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус вже заявили про "другий етап" операції на території Бєлгородській області. Вони проводили рейди біля села Нова Таволжанка поблизу Шебекіно.
- Росіяни натомість оголошували план "Фортеця", але він провалився. Російські добровольці "накрили" путінських правоохоронців із РСЗВ "Град".
- 2 червня російські добровольці вдарили по скупченню російської армії у Шебекіно. На місці удару з'явився величезний стовп чорного диму.
- До речі, місцеві мешканці підтверджують інформацію про сіру зону. Вони публікували відео, де видно розбиті вітрини магазинів. Це свідчить про мародерство, тому місцеві жителі стрімко виїжджають.