РДК почав нове завдання на Бєлгородщині: хочуть закріпитись

3 червня 2023, 18:09
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Російські добровольці скоро висуваються на нове завдання. Вони намагаються закріпитись у сірій зоні на Бєлгородщині.

Прикордонна зона в Білгородській області стрімко перетворюється на сіру зону. Про це написали на сторінці Російського добровольчого корпусу.

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Яка мета бійців

В частині Бєлгородщини можна спостерігати покинуті будинки та повну відсутність місцевої адміністрації і представників поліції.

Бійці РДК знову висуваються на завдання,
– написали в РДК.

Вони додали, що в цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад.

Ситуація на Бєлгородщині

  • Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус вже заявили про "другий етап" операції на території Бєлгородській області. Вони проводили рейди біля села Нова Таволжанка поблизу Шебекіно.
  • Росіяни натомість оголошували план "Фортеця", але він провалився. Російські добровольці "накрили" путінських правоохоронців із РСЗВ "Град".
  • 2 червня російські добровольці вдарили по скупченню російської армії у Шебекіно. На місці удару з'явився величезний стовп чорного диму.
  • До речі, місцеві мешканці підтверджують інформацію про сіру зону. Вони публікували відео, де видно розбиті вітрини магазинів. Це свідчить про мародерство, тому місцеві жителі стрімко виїжджають.

Автор: Ольга Музика