РДК почав нове завдання на Бєлгородщині: хочуть закріпитись

Російські добровольці скоро висуваються на нове завдання. Вони намагаються закріпитись у сірій зоні на Бєлгородщині.

Прикордонна зона в Білгородській області стрімко перетворюється на сіру зону. Про це написали на сторінці Російського добровольчого корпусу.

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Яка мета бійців

В частині Бєлгородщини можна спостерігати покинуті будинки та повну відсутність місцевої адміністрації і представників поліції.

Бійці РДК знову висуваються на завдання,

– написали в РДК.

Вони додали, що в цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад.

Ситуація на Бєлгородщині