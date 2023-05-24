У російського керівництва паніка, – Жданов пояснив важливість подій в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" 22 травня перетнули кордон в Бєлгородській області. А російська влада через це запровадила режим "контртерористичної операції".

Однак в подіях в Бєлгородській області більше політики, ніж війни. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. І хоча там відбувались боєзіткнення та загинули люди. Проте політична складова цих подій набагато потужніше.

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Історична подія

Він зауважив, що вперше з липня 1944 року на території колишнього Радянського Союзу з'явилась бронетехніка і почались боєзіткнення росіян з росіянами. І в цьому сенсі це – історична подія, тому що війна прийшла на територію Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що прорив в Бєлгородській області застав Кремль зненацька та розірвав інформаційний простір. І це продемонструвало, що Росія не готова воювати на власній території.

У прикордонників техніка стояла в боксах, а не на бойових порядках. Лінії оборони, які побудовані на ґрунті, несли формалізований характер. На них не було особового складу, вогневих точок. Блок-постів також не було. А блоки та "зуби дракона" стояли на узбіччі,

– наголосив військовий експерт.

Перша лінія російських оборонних укріплень проходить за 2 кілометри від населеного пункту Гора-Подол. І сили РДК змогли її подолати. Це свідчить про слабкість укріплень та неукомплектованість професійними особовим складом.

Дії РДК та легіону "Свобода Росії" викликали паніку не тільки серед місцевого населення на Бєлгородщині, які почали евакуюватися звідти. Але й серед найвищого російського керівництва.

Неподалік від населеного пункту Грайворон розташований об'єкт, який має назву "Бєлгород-22". Це сховище ядерних боєприпасів. Зокрема артилерійських – вистріл до самохідних гармат артилерії "Піон" та до мінометів,

– зазначив Жданов.

Після інциденту в Бєлгородській області це сховище почали екстрено вивозити. А такий наказ міг дати лише Генштаб міноборони Росії. Це означає, що військове керівництво Росії не впевнено в тому, що ці склади можна надійно захистити.

Олег Жданов оцінив операцію російських добровольців в Бєлгородській області: дивіться відео

Росія не має війська

Водночас бійці легіону "Свобода" зазначають, що резервів у Росії для реагування на військові кризи немає. Всі військовослужбовці перебувають в Україні. Ті ж, хто в Росії, або мають поранення, або це мобілізовані, які проходять підготовку на полігонах.

РДК та легіон "Свобода" також вони отримували підкріплення 23 травня. Не виключено, що з боку Росії, адже є російські політичні сили, олігархи та силовики, які їх підтримують.

Якби не було підтримки всередині Росії, ця б операція не починалась би,

– припустив військовий експерт.

Росія намагалась врятувати ситуацію за допомогою спецназу Головного розвідуправління міноборони. І спецназ намагається тримати там оборону. Але це не піхота, вони не вміють воювати в окопній війні.

Також в Генштабі Росії повідомили про зняття з фронту 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Зараз вона перебуває на Луганському напрямку.

"Росія опинилась в ситуації, коли не має війська. І тепер для того, щоб захистити власну територію, потрібно знімати сили з окупованих територій", – відзначив Олег Жданов.

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В РДК та легіоні "Свобода Росії" повідомили, що їхньою метою не було захоплення Бєлгороду. Проте вони перевірили себе боєм та зайшли навіть в декілька населених пунктів Росії. Вони додали, що такий їхній прорив не останній.

Також бійці з РДК та легіону "Свобода Росії" показали бойові трофеї, які здобули під час своєї вилазки на територію Росії. Зокрема вони захопили БРТ 82, стрілкову зброю та антидронову рушницю. Також вони на КПП Грайворон взяли одного полоненого.