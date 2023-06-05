Російські батьки бідкаються: майже сотню дітей з Шебекіно переселили у жахливі умови
Після початку рейду РДК та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області дітей з прикордонних населених пунктів, зокрема і Шебекіно, почали терміново переселяти у "літні табори". Та батьки умовами в цих закладах залишилися незадоволені.
Батьки дітей з російського міста Шебекіно, на підступах до якого ведуть бої добровольці з РДК, почали жалітися на умови інтернату, в який поселили їхніх дітей. Влада Бєдгородщини тільки розводить руками, передає 24 Канал.
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Що відомо про інтернат, де поселили російських дітей
Переселили 90 дітей з Шебекіно у обласний реабілітаційний центр у Калузі. За словами батьків, школярі не можуть там навіть помитися, а в їдальні зі стелі обвалюється штукатурка. На скарги батьків у дирекції інтернату "Доброта" відповіли, що поселяли усіх екстрено, тож підготуватися не мали змоги.
Де розташований інтернат, куди поселили дітей
Дітям сплатили дорогу, харчування. Дітей поділили на 3 групи. І нашу групу відправили до інтернату, замість обіцяного табору. З жахливими умовами. Діти добу їхали потягом і навіть не можуть помитися. Коридорами страшно ходити,
– розповіли батьки російських дітей.
Умови інтернату в Калузі / Фото з соцмереж
Та найбільше шебекінців обурило те, що інших дітей заселили у нормальні умови, в справжні літні табори, тоді як їхні діти змушені жити у реабілітаційному центрі з радянським ремонтом.
"Діти з прикордоння вже й так настраждалися", – цинічно заявили батьки.
Рейд добровольців на Бєлгородщину: останні новини
- Добровольці з РДК та легіону "Свобода Росії" 1 червня розпочали новий рейд у Бєлгородській області. Їхні військові зайшли у Нову Таволжанку, а бої ведуться вже у передмісті Шебекіно.
- В ході бойових дій добровольцям вдалося захопити кількох російських полонених. В якості "жесту доброї волі" вони погодилися віддати двох окупантів, якщо тільки губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков погодиться зустрітися з військовими та обговорити "майбутнє Росії".
- Губернатор на зустріч не з'явився, а у своєму відеозверненні ще й заявив, що бійці РДК вбили російських солдатів, тому сенсу йти на зустріч немає. Це виявилося неправдою – згодом добровольці записали ще одне відеозвернення, на якому показали полонених росіян.