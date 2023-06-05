Російські батьки бідкаються: майже сотню дітей з Шебекіно переселили у жахливі умови

Після початку рейду РДК та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області дітей з прикордонних населених пунктів, зокрема і Шебекіно, почали терміново переселяти у "літні табори". Та батьки умовами в цих закладах залишилися незадоволені.

Батьки дітей з російського міста Шебекіно, на підступах до якого ведуть бої добровольці з РДК, почали жалітися на умови інтернату, в який поселили їхніх дітей. Влада Бєдгородщини тільки розводить руками, передає 24 Канал.

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Що відомо про інтернат, де поселили російських дітей

Переселили 90 дітей з Шебекіно у обласний реабілітаційний центр у Калузі. За словами батьків, школярі не можуть там навіть помитися, а в їдальні зі стелі обвалюється штукатурка. На скарги батьків у дирекції інтернату "Доброта" відповіли, що поселяли усіх екстрено, тож підготуватися не мали змоги.

Де розташований інтернат, куди поселили дітей

Дітям сплатили дорогу, харчування. Дітей поділили на 3 групи. І нашу групу відправили до інтернату, замість обіцяного табору. З жахливими умовами. Діти добу їхали потягом і навіть не можуть помитися. Коридорами страшно ходити,

– розповіли батьки російських дітей.

Умови інтернату в Калузі / Фото з соцмереж

Та найбільше шебекінців обурило те, що інших дітей заселили у нормальні умови, в справжні літні табори, тоді як їхні діти змушені жити у реабілітаційному центрі з радянським ремонтом.

"Діти з прикордоння вже й так настраждалися", – цинічно заявили батьки.

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