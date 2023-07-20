Розробляються кілька операцій, скоро все побачимо, – РДК заінтригували новим рейдом у Росію

РДК готує кілька операцій на території Росії та на фронті. Зараз більша частина бійців добровольчого формування перебуває саме на фронті.

Про це 24 Каналу розповів керівник штабу РДК Олександр "Фортуна". За його словами, операції зараз у розробці.

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"У розробці кілька операцій. Частина з них – це територія Росії, частина – операції на фронті. Я думаю, що скоро все побачимо. Сьогодні бійці РДК перебувають здебільшого на фронті, ми нікуди не йдемо. У нас завжди є певна кількість людей, груп, які працюють на якомусь з напрямків", – зауважив він.

Підготовка бійців РДК

"Фортуна" зазначив, що РДК має багато роботи на Південному напрямку. Також зараз дуже багато бійців, які зараз починають проходити курс молодого бійця, перевірки та тренування.

Щоб успішно здійснювати операції на території Росії, ми після кожної операції робимо певні висновки для себе та намагаємось кожну наступну підготувати краще технічно та з військової точки зору. Зараз у нас люди, які готуються до наступних операцій, проходять спеціальні тренування,

– сказав він.

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Які населені пункти під контролем РДК

Керівник штабу РДК зауважив, що зараз у сірій зоні розташоване місто Шебекіно Бєлгородської області та населені пункти на південь від нього.

Я б не сказав, що ми на 100% контролюємо. Тобто це називатиметься великою сірою зоною, але більшою мірою під контролем РДК. Це Шебекіно та все, що на південь,

– пояснив "Фортуна".

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