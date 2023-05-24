Про нашу боротьбу тепер знає весь світ, – російські добровольці назвали цілі операцій у Росії

Російський добровольчий корпус разом з легіоном "Свобода Росії" 22 травня перетнули кордон України з Росією, щоб "звільнити" регіони країни-агресорки від кремлівського режиму. Завдяки цій операції бійці досягнули кількох поставлених цілей.

За словами командира РДК Дениса "White Rex", мовиться про політичні, пропагандистські та військові цілі. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Військові цілі операції у Білгородській області

Лідер Російського добровольчого корпусу наголосив, що кожне завдання, яке виконують бійці, складається з цих елементів. Щодо військової складової операції, то вона включає знищення ворожих сил та розвідку. Однак виконання завдання на Бєлгородщині мало й інші позитивні моменти.

Кожна операція, яка відбувається на території Російської Федерації, вона змушує військове керівництво Російської Федерації стягувати велику кількість сил саме у цей квадрат. Відповідно, оголюються якісь ділянки фронту, ділянки кордону,

– підкреслив Денис "White Rex".

Варто зазначити, що за даними української розвідки, РДК та легіон "Свобода Росії" таки змусили задуматися військове керівництво країни-агресорки над перекиданням військових формувань з України назад до Росії. Однак такі процеси потребують часу та підготовки, тож у ГУР слідкують за ситуацією.

Пропаганда не менш важлива

Також Денис "White Rex" наголосив, що не менш важливою є пропагандистська складова. Зокрема, Російському добровольчому корпусу важливо, щоб про нього та його боротьбу дізналося якнайбільше людей.

Ну і щодо пропагандистських цілей, про Російський добровольчий корпус, про нашу роботу, про нашу боротьбу знає весь світ. Уже після Брянська, звісно, це трапилося. Зараз, знову ж таки, завдяки вашій допомозі (завдяки висвітленню у ЗМІ – 24 Канал) це трапилося ще сильніше, ще яскравіше,

– сказав Денис "White Rex".

Зауважимо, що мовиться про операцію на Брянщині на початку березня, під час якої бійці увійшли на територію області, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом". А згодом розголосу діяльності РДК посприяла й операція на території Бєлгородської області.