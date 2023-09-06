Російські добровольці заявили про новий успішний рейд: ліквідовано ФСБшника

Російський добровольчий корпус заявив про новий рейд по прикордонню Росії. У ході нових успішних дій ліквідували 11 окупантів.

У РДК зазначають, що успішний вогневий рейд провели спільно з суміжними підрозділами.

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Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі,

– йдеться в повідомленні.

Також бійці повідомили, що у ході рейду загинув щонайменше один співробітник російської ФСБ, ще близько 10 поранено.

У РДК опублікували відео, але розпізнати місцевість, де проходив бій, за цими кадрами складно.

Головне про діяльність РДК

На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Бєлгородській області. Добровольці заявили, що таким чином прагнуть допомогти Україні боротися з окупантами.

У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Бійці РДК здійснювали рейди також і у Брянській області. Під час однієї з них, у вересні, було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.