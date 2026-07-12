Зірвали плани окупантів, – у РДК поділились серйозними успіхами на Запорізькому фронті

Кілька місяців тому росіяни намагалися просунутися у бік Запоріжжя, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на місто. Проте контрнаступ українських сил, в якому брав участь Російський добровольчий корпус, зламав плани ворога.

Командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис WhiteRex Капустін розповів 24 Каналу про успішну операцію на Запорізькому напрямку, яку здійснив його підрозділ. Бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів та ліквідували 80 окупантів.

Тактика росіян більше не працює

Капустін зазначив, що російське командування планувало на зиму – початок весни 2026 року підготувати плацдарм для наступу. А влітку окупанти сподівалися щонайменше блокувати Запоріжжя.

"Я дуже радий тому, що Російський добровольчий корпус зірвав плани окупантів. Було багато розмов на початку зими про новомодну російську тактику просочування, коли групи буквально по дві людини просочуються через позиції Сил оборони України саме завдяки своїй невеликій кількості. Вони йшли без рацій, підтримуючи зв'язок за допомогою системи Starlink", – пояснив командир РДК.

У РДК розповіли деталі операції у Запорізькій області: дивіться відео

Однак бійці РДК взимку за півтора десятка кілометрів від Запоріжжя взяли у полон спеціальних російських військовослужбовців, завдання яких не вступати в бій, а просто робити картинку. В якомусь населеному пункті вони розтягують російський триколор, швидко фотографуються самі або знімають себе з дрона. У такий спосіб, за його словами, вони намагаються переконати російське військове і політичне керівництво в тому, що цей населений пункт перебуває під контролем російських військ. Хоча насправді там були присутні умовно дві людини, але в сучасній новій російській доктрині цей населений пункт вважається вже окупованим.

Бійцям РДК вдалося припинити ці акції росіян безпосередньо на своїй ділянці фронту. Звідси така велика кількість полонених, причому всі вони були взяті практично за перші два місяці 2026 року,

– зауважив Денис Капустін.

Проте, за словами командира РДК, така тактика росіян більше працює. Велику роль у цьому зіграло обвалення Starlink, адже у них досі немає аналога цієї системи зв'язку.

Нагадаємо, що раніше українські військові спростували заяву Міноборони Росії щодо буцімто захоплення села Копані на Запоріжжі. Напередодні росіяни поширювали відео та повідомляли про встановлення триколора у населеному пункті. Проте у 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ, опублікували кадри, зняті безпосередньо у Копанях, які підтверджують присутність українських сил у селі.