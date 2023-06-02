Росіяни розстріляли на Бєлгородщині цивільну автівку, прийнявши її за транспорт добровольців

Добровольці розповіли, що окупанти на прикордонних територіях Росії б'ють артилерією і по цивільних. У "Свободі Росії" закликали місцевих жителів не покидати укриттів.

Неподалік від Шебекіно окупанти обстріляли автомобіль "Рено", в якому їхали дві жінки. Обидві загинули на місці, але потім росіяни звинуватили в усьому Україну.

Читайте також Є шанс на громадянську війну в Росії: політтехнолог назвав фактори, які вказують на це

Що відомо про операцію РДК та "Легіону Росії" на Бєлгородщині

Рейд РДК та "Свободи Росії" у Бєлгородській області триває, наразі добровольці ведуть бої неподалік від села Нова Таволжанка – туди нещодавно зайшов один з танків легіону.

Де на карті розташована Нова Таволжанка

В нас активні бої на околицях села Нова Таволжанка. На жаль, є поранені легіонери, але свобода здобувається кров'ю. Усіх поранених вже доставлено до лікарні,

– розповіли у "Свободі Росії".

Та втрати є не тільки у добровольців, але і серед цивільного населення. Армія окупантів використовує артилерію у будь-яких точках, де "засікає" добровольців і не боїться зачепити місцевих жителів. Згодом окупанти ж повідомляють, що "потєрь нєт".

Окупанти розстріляли цивільне авто

Та приховати інцидент з обстріляною автівкою під Шебекіно не вдалося, тож губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вже традиційно звалив провину на ЗСУ. Він цинічно заявив, що кілька населених пунктів Росії були обстріляні Збройними Силами, проте чомусь не згадав про танк, що зайшов на околиці Нової Таволжанки та забув уточнити, що серед військових у Росії немає жодного українця.

Тим часом у Російському добровольчому корпусі нагадали, що продовжують розвідку та диверсійну діяльність і пообіцяли незабаром розкрити увесь задум. Та операцію у Бєлгородщині проводять не тільки військову, а й інформаційну.

"В мережі розповсюджуються повідомлення про референдум щодо створення Бєлгородської Народної Республіки, призначений, нібито, на неділю", – написав Андрій Цаплієнко, воєнний кореспондент.

"Звільнення" Бєлгородщини: останні новини