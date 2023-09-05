Росія завжди готова до війни: Масі Найєм пояснив, чому державі слід піклуватися про військових

Українські захисники ціною власного життя і здоров'я звільняють від окупантів кожен сантиметр нашої землі. Військовослужбовець Масі Найєм розповів, чому повернення до нормального життя поранених ветеранів – завдання номер один для держави.

Держава має забезпечити гідні умови життя для всіх військових. І справа не лише у почутті обов'язку перед сучасними героями. Після війни в Україні буде величезна потреба у військовому резерві, як це трапилося в Ізраїлі, зауважив військовослужбовець і правозахисник Масі Найєм у матеріалі 24 Канал.

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Думати про військових – гарантувати безпеку

Реабілітація та адаптація військових сьогодні – внесок у безпечне майбутнє самої держави. Влада не лише повинна, вона має хотіти забезпечити гідні умови життя військовослужбовців після демобілізації.

На жаль, у держави – коротка пам'ять. За словами Найєма, вона не вперше забуває, кому завдячує своїм існуванням. Ця проблема існувала у період з 2014 року й до 24 лютого 2022 року. Військовослужбовець наводить у приклад власну історію. Після того, як він демобілізувався у 2016 році, держава більше жодним чином не цікавилася ним.

Тому існує ризик, що й після перемоги у нинішній великій війні, проблеми військових знову відійдуть на задній план.

Найєм вважає, що державі варто усвідомити, що турбота про ветеранів дорівнює турботі про себе.

По-перше, реабілітація військових потрібна, аби вони змогли жити самостійним життям.

Держава повинна сама бути зацікавленою в реабілітації військових. Щоб повернути самостійність пораненим військовим. Адже несамостійними вони будуть тягарем для держави. Повернути здатність далі працювати, жити повноцінним життям,

– наголосив правозахисник.

По-друге, у нас під боком – Росія, яка навряд відмовиться від агресивної політики. Тому військові в Україні завжди будуть дуже потрібні.

Військовослужбовець зазначив, що після перемоги у цій війні, Україна певний час не потребуватиме регулярного війська в мільйон осіб. Водночас існуватиме величезна потреба у військовому резерві. Аби його гарантувати, держава має забезпечити працездатність людей та мотивувати їх залишитися в Україні – не заборонами на виїзд, а якісними умовами проживання.

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