Для відновлення стійкості бійців: у ЗСУ триває проєкт із психологічної реабілітації

В Україні триває реалізація проєкту з психологічної реабілітації та відновлення стійкості і боєздатності військових. Ініціатива втілюється за сприяння НАТО та під загальною координацією Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Як військові проходять психологічну реабілітацію

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом березня 2025 року було проведено черговий цикл із 10 тренінгових семінарів. Ці заходи психологічної підтримки охопили понад 300 військовослужбовців – учасників бойових дій.

За словами військових, ініціатива НАТО не лише дає можливість пройти підготовку за спеціально розробленими навчальними програмами, а й надати практичну підтримку командуванню у відповідь на нагальні запити та актуальні виклики, з якими стикаються підрозділи.

Зокрема, йдеться про організацію індивідуальних психологічних консультацій з тими, хто цього потребує, роботу з профілактики СЗЧ та вживання психоактивних речовин, попередження виникнення різноманітних бойових фобій у військовослужбовців та виконання оперативних супервізій тощо,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Як військові проходять психологічну реабілітацію / Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначається, що поточний етап проєкту реалізується в рамках Комплексного пакету допомоги НАТО Україні і триватиме до кінця квітня 2025 року. Практичну частину ініціативи втілює громадська організація "Ліга офіцерів", яка з 2014 року працює над психологічною підтримкою військових.