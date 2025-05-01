Сучасний заклад з басейном: Садовий показав, яким буде найбільший реабілітаційний центр у Львові

Мер Львова Андрій Садовий показав територію майбутнього реабілітаційного центру в Брюховичах. Цей заклад стане найбільшим у системі Unbroken. У центрі будуть відновлюватися військові та цивільні, які отримали важкі поранення та адаптуються до нового життя.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Андрія Садового. Нові корпуси тут можуть відкрити до кінця року.

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Що відомо про новий реабілітаційний центр у Львові

Мер міста пообіцяв, що у новоствореному реабілітаційному центрі допомогу зможуть отримати всі, хто її потребує. Планується масштабний проєкт з кількома відділами та парком.

Це буде місце не лише для ветеранів і людей, поранених війною. Це центр для всіх львів’ян, які потребують реабілітації після важких хвороб чи операцій. Тут допомагатимуть кожному, хто хоче повернутися до повноцінного життя,

– зазначив Садовий.

За словами міського голови, площа реабілітаційного центру є великою. Раніше тут була лікарня, де перебували люди після хвороб судин і серця. Медичний заклад переобладнають: там будуть нові корпуси, басейн на 25 квадратинх метрів. Поруч із закладом є великий парк, що обладнають для різних видів реабілітації.

Так до кінця року планується відкрити нові корпуси, сучасний реабілітаційний басейн і спеціально облаштовані зони для занять спортом, садівництвом і творчістю. Завершити будівництво інклюзивного парку планують у 2026 році. Також тут оновлять історичну віллу 1907 року, що стане простором для арттерапії, бібліотеки та зустрічей.

Цей проєкт міська влада Львова реалізується за підтримки міжнародних партнерів – уряду Литви, Червоного Хреста, GIZ та компанії Narbutas, яка забезпечить центр меблями.

У Брюховичах будують сучасний реабілітаційний центр: дивіться відео

Нагадаємо, у центрі Unbroken військовим після поранення вже надають послуги з реабілітації та за потреби – протезування. Спочатку лікарі покращують фізичний стан, а надалі й психологічну підтримку. Боєць 47 бригади Михайло Бакалюк розповів 24 Каналу свою історію відновлення в центрі.