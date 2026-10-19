"Герань-4" та "Герань-5": військовий пояснив, чому реактивні дрони РФ вкрай важко збити

Російські реактивні дрони є вкрай складною ціллю для протиповітряної оборони. Це загроза не лише для України, але й для Європи. Однак вже є прогрес у знищенні цих безпілотників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. Відомо, що реактивні безпілотники летять до 500 – 600 кілометрів на годину. Не кожен засіб ППО здатен їх збити.

Як збивають реактивні безпілотники?

Як наголосив Березовець, реактивні "Герань-4" та "Герань-5" – сучасний та відносно недорогий засіб, який справді створює проблеми для ППО. Традиційні засоби перехоплення є або дорогими, або в деяких випадках неефективними.

Мобільні вогневі групи з кулеметами не дають таких результатів. Коли вони летять "на стелі" в 6 кілометрів, їх просто неможливо знищити. А під час фінального віражу перед падінням – це все одно дуже складна ціль,

– зауважив Березовець.

Єдиним відносно недорогим засобом протидії можуть стати дрони-перехоплювачі наступного покоління, здатні розвивати відповідну швидкість. Водночас варто розуміти, що Україні важливо постійно випереджати ворога у технологічних перегонах. Адже Росія також вдосконалюватиме реактивні безпілотники.

Військовий розповів про небезпеку реактивних безпілотників: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, РФ активно масштабує майданчики для запуску. На території Росії вже створено щонайменше 12 таких об'єктів. Останній із них побудували лише за шість тижнів у районі Міллерового в Ростовській області.

Це проблема не лише для нас, але й для союзників. Якщо ЗСУ мають унікальний досвід боротьби з цими апаратами, то в наших союзників нічого такого немає. Пам'ятаємо, коли близько 20 звичайних "Шахедів" створили величезну проблему для ППО Польщі,

– сказав військовий.

Раніше супутникові знімки зафіксували, що біля авіабази "Міллерово" окупанти побудували новий об'єкт для пуску реактивних БпЛА. Окупанти зможуть запускати звідти близько 100 реактивних безпілотників кожної доби.