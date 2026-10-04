Авіація збиває близько 50 – 60% реактивних "Шахедів", але ситуація складна, – Зеленський

Росія ударами по мостах намагається порушити сполучення між лівим і правим берегами Києва та спричинити колапс у столиці. Володимир Зеленський заявив, що F-16 суттєво допомагають українським силам у перехопленні російських реактивних дронів.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами в Києві.

Що відомо про ефективність боротьби з реактивними дронами?

Зеленський розповів про результати роботи української протиповітряної оборони. Україна збиває близько 85 – 92% звичайних "Шахедів", тоді як ефективність перехоплення реактивних БпЛА наразі становить приблизно 50 – 70%.

В боротьбі з новим типом російських реактивних безпілотників важливу роль відіграє українська авіація, зокрема винищувачі F-16. Україна працює над тим, щоб розширити можливості для перехоплення таких цілей та забезпечити літаки необхідним озброєнням.

F-16 дуже сильно допомагають, 20-мм амуніція добре працює. Зараз ми працюємо над тим, щоб 5 – 6 тисяч, відповідно, амуніції цієї було на добу. Це дуже непросте завдання, над цим працюємо,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна вже обговорювала питання необхідних боєприпасів із Німеччиною та Польщею.

Росія також намагається збільшувати частку реактивних безпілотників у своїх масованих атаках. Водночас, за словами Зеленського, російський запас балістичних ракет становить близько сотні одиниць, а виробництво оцінюється у 130 – 140 ракет на місяць.

Нагадаємо, Україна розвиває одразу кілька засобів для протидії російським ударним і реактивним безпілотникам. Одним із найперспективніших напрямків є дрони-перехоплювачі, серед яких президент Володимир Зеленський відзначив "Барс". За його словами, ці далекобійні перехоплювачі вже демонструють перші результати, а показник збиття повітряних цілей наразі становить близько 30%.

Зеленський також повідомив, що Україна разом із Німеччиною отримає 2 тисячі "Барсів". Паралельно розвивається програма "Турелі", у межах якої планують встановити десятки таких систем на різних об'єктах для їхнього захисту.

Окрім цього, Україна працює над кількома видами малих ракет, які планують використовувати проти реактивних БпЛА. Перші результати цієї програми очікують уже в другій половині жовтня.