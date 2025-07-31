Росія запускає по Україні тепер і реактивні "Шахеди". Вони створюють певні проблеми для протиповітряної оборони.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Відомо, що ці реактивні "Шахеди" можуть летіти зі швидкістю в понад 500 кілометрів за годину.

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Чи багато в Росії реактивних "Шахедів"?

Як наголосив Коваленко, головний задум ворога для реактивних "Шахедів" – швидко проходити частину протиповітряної оборони. Йдеться про мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі.

Зверніть увагу! Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ розповів, чи можливо збивати реактивні "Шахеди". Він сказав про проблему, яку потрібно вже вирішувати.

Загалом Росія продовжує працювати над нарощення виробництва безпілотників. Поки що у них порівняно небагато реактивних "Шахедів".

Виробництво таких безпілотників йде повільніше, ніж звичайних "Шахедів" чи дронів-обманок. По масовості вони поки не дотягуються. Але, звісно, їхня мета на найближчий час – наростити виробництво,

– сказав Коваленко.

Також ворог працює над іншими ударними дронами з меншою бойовою частиною. Їх хочуть використовувати для ударів по прифронтових українських населених пунктах.

Додамо, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки по Києву Росія запустила щонайменше 8 реактивних "Шахедів". Радіолокаційно вони відображаються як крилата ракета через високу швидкість.