Росія почала застосовувати дрони "Шахед" із реактивними двигунами, які здатні розвивати швидкість понад 500 кілометрів на годину. Це залишає українській ППО менше часу на реагування, наближаючи дрон до класу крилатих ракет.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що нові "Шахеди" мають подібний тепловий слід і ефективну площу розсіювання, як ракети типу Х-101. За його словами, система протиповітряної оборони має реагувати на них за схожими принципами.

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Яка різниця між "Шахедом" і ракетою Х-101?

Попри схожий тип двигуна, дрон "Шахед" суттєво поступається крилатій ракеті за бойовою потужністю. У середньому він несе близько 50 кілограмів вибухівки, тоді як ракета Х-101 – до 500 кілограмів.

Ракета несе бойову частину у десять разів більшу, близько 500 кілограмів,

– пояснив Світан.

Він уточнив, що потужність ракети забезпечує більший двигун і складніша система управління, яких дрон не має.

Як швидкість "Шахеда" впливає на роботу ППО?

Реактивна версія "Шахеда" за швидкістю майже не поступається крилатій ракеті Х-101. Це значно ускладнює її перехоплення, адже час на реагування скорочується.

Двигун може розігнати "Шахед" до швидкості, приблизно такої ж, як у крилатої ракети,

– зазначив полковник в запасі.

Він додав, що попри трохи більший опір корпусу дрона, для ППО це цілі одного типу.

Чи бачать радари "Шахед" так само як ракету?

За словами експерта, реактивний "Шахед" і ракета Х-101 мають подібну теплову сигнатуру та площу ефективного розсіювання. Це означає, що радари та засоби наведення працюють по обох цілях приблизно однаково.

Ефективна площа розсіювання у "Шахеда" й ракети приблизно однакова. У ракети двигун потужніший, але принцип роботи такий самий – турбореактивний,

– розповів Світан.

Він пояснив, що для знищення обох типів цілей підходять як теплові, так і радіолокаційні головки самонаведення.

Реактивний "Шахед" оснащено простою турбіною, яка дешевша за двоконтурний двигун крилатої ракети. Водночас він здатен досягати майже таких самих швидкостей.

За його словами, через простішу конструкцію "Шахед" коштує дешевше, але залишається складною ціллю для української ППО.