Реакція Офісу Президента дивна, – Ткач про розслідування щодо ювілею Єрмака
Джерело:24 канал
В Офісі Президента спростували інформацію з розслідування ЗМІ щодо святкування ювілею Андрія Єрмака, також звернули увагу на отриманий запит. Водночас розслідувачам реакція ОП незрозуміла.
Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач. За його словам, запит до Офісу Президента надіслали вчасно.
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"Я оцінюю реакцію Офісу Президента як дивну. Якщо подивитись, як швидко ОП в соцмережах відреагував на публікацію "Української правди", то це, мені здається, до години", – сказав Михайло Ткач.
ОП мав понад 7 годин, – Ткач
Журналіст розповів, що надіслав запит на пошту Офісу Президента, який мав понад 7 годин, щоб відреагувати, відповісти на питання і зазначити свою позицію.
Чому Офіс Президента не відреагував на запит і які є обмеження щодо часу, тобто за скільки його треба надсилати – це інше питання, додав Михайло Ткач.
Запит ми надіслали вчасно. Час в Офісу Президента для того, щоб відреагувати на наше розслідування був. Чому вони не скористалися такою можливістю – не розумію.
Ткач про реакцію ОП на розслідування: дивіться відео
Що цьому передувало
- "Українська правда" оприлюднила розслідування, де мовиться, що ювілей Андрій Єрмак відсвяткував на державній дачі президента у Гуті, що в Карпатах.
- У розслідуванні мовиться: 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Водночас офіційної інформації про те, були на борту Зеленський і Єрмак, чи ні – нема. Згідно з розслідуванням, святкування тривало 4 дні.
- В Офісі Президента інформацію про 4-денне святкування ювілею Андрія Єрмака спростували. Пресслужба ОП повідомила, що День народження він святкував з батьками.
- Водночас в ОП стверджують, що запит про святкування Дня народження політика отримали у день виходу репортажу журналістів – 24 листопада.