Реакція Офісу Президента дивна, – Ткач про розслідування щодо ювілею Єрмака

В Офісі Президента спростували інформацію з розслідування ЗМІ щодо святкування ювілею Андрія Єрмака, також звернули увагу на отриманий запит. Водночас розслідувачам реакція ОП незрозуміла.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач. За його словам, запит до Офісу Президента надіслали вчасно.

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"Я оцінюю реакцію Офісу Президента як дивну. Якщо подивитись, як швидко ОП в соцмережах відреагував на публікацію "Української правди", то це, мені здається, до години", – сказав Михайло Ткач.

ОП мав понад 7 годин, – Ткач

Журналіст розповів, що надіслав запит на пошту Офісу Президента, який мав понад 7 годин, щоб відреагувати, відповісти на питання і зазначити свою позицію.

Чому Офіс Президента не відреагував на запит і які є обмеження щодо часу, тобто за скільки його треба надсилати – це інше питання, додав Михайло Ткач.

Запит ми надіслали вчасно. Час в Офісу Президента для того, щоб відреагувати на наше розслідування був. Чому вони не скористалися такою можливістю – не розумію. Михайло Ткач Керівник відділу розслідувань видання "Українська правда"

Ткач про реакцію ОП на розслідування: дивіться відео

Що цьому передувало