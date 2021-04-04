"Слуги" стримано радіють, Шевченко судиться: реакція партій на результат виборів на Прикарпатті

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на виборчому окрузі №87, що на Прикарпатті. Перемогу здобув представник від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Як на результати виборів відреагували кандидати у народні депутати та їхні партії, читайте у матеріалі.

Результати голосувань на окрузі №87 вже прокоментував Вірастюк та Шевченко, реакції Кошулинського поки немає. Крім того, свою позицію висловили й всі 3 політичні сили.

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Як свою перемогу коментує Вірастюк та "Слуга народу"

У своєму фейсбуці Василь Вірастюк зазначив, що 15 076 прикарпатців віддали свої голоси за нього. Однак висловив жаль щодо ситуації, яка виникла навколо виборів та голосування.

Мені прикро, що ви були свідками махінацій та бруду, який виливався на мене та нашу команду,

– написав Вірастюк.

Він наголосив, що підтримка земляків надавала йому сили. А також додав, що тепер хід за ЦВК, яка має встановити результати.

У "Слузі народу" обмежилися лише статистикою, без будь-яких заяв.

"За результатами 100% опрацьованих протоколів з ДВК, Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області", – йдеться на сайті партії.

Що про результат виборів каже Шевченко та "За майбутнє"

Олександр Шевченко раніше звернувся до Окружного адміністративного суду Івано-Франківська з проханням визнати результати голосування на дільницях №261029 (Микуличин) та №260025 (Манява) незаконним. Однак суд його клопотання не задовольнив.

Тому тепер Шевченко готується подавати апеляцію та вірить у свою перемогу.

"За майбутнє", від якої він висувався, відмовляється визнавати такі результати виборів. Там наголошують, що за даними кількох екзитполів лідерами перегонів був саме їхній кандидат.

Партія скаржиться, що в округах № 261030 та № 261027 де, за попередніми даними, перемагав Шевченко, вибори визнані недійсними. Однак на одній із цих дільниць начебто зникли голоси за їхнього кандидата.

Крім того, "За майбутнє" заявляє, що окружна виборча комісія працювала з грубими порушеннями. Зокрема, там зафіксували маніпуляції з опломбованими бюлетенями.

Партія звертається до ЦВК з вимогою розпустити ОВК №87 та неупереджено встановити результати виборів у цьому виборчому окрузі,

– підсумували у "За майбутнє".

Реакція Кошулинського та "Свободи"

Руслан Кошулинський результати голосування поки не прокоментував. Але 30 березня наголошував на "очевидних фактах підкупу голосів, численних порушеннях на дільницях".

Тоді він вимагав визнати результати виборів недійсними й оголосити перевибори.

Натомість голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що його партія вважає оголошені результати проміжних виборів до Ради сфальшованими.

Брудна виборча кампанія опонентів не надала їм остаточної перемоги. Ставленики олігархів Шевченко і Вірастюк, попри мільйонні ресурси, підкуп виборців, кампанію очорнення та численні порушення законодавства на дільницях, не змогли отримати перемогу,

– написав Тягнибок.

Лідер "Свободи" вимагає перевиборів на окрузі та притягнення до відповідальності винних у "фальсифікаціях".

31,25%, за ним йде Шевченко – 29,69% та Кошулинський –