Йому треба заспокоїти апарат влади, – Фейгін припустив, як Путін відреагує на новини з Гааги

Ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна може мати серйозні наслідки для військового злочинця. Спочатку може здатись, що Путіна неможливо витягти з Росії, але ордер все одно спричинить певні наслідки.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у рішенні заарештувати Путіна є певний символізм, але він може легко конвертуватись в реальні дії.

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Якою буде реакція Путіна

Правозахисник переконаний, що Владімір Путін через деякий час все ж відреагує на ордер про свій арешт. На думку Фейгіна, він може віджартуватись про це, мовляв, західні партнери так пожартували, а сам почне всіх заспокоювати та пояснювати, що це їх не стосується, а Захід не розуміє Росію.

За словами Марка Фейгіна, Путіна вдаватиметься до конспірології та знову почне в усьому звинувачувати США.

Він про це скаже, бо йому треба навіяти якийсь ступінь спокою апарат влади, що нібито нічого страшного та все йде своєю чергою,

– зазначив правозахисник.

Він також додав, що Путін іноді говорить те, що не хоче говорити й в цьому випадку буде теж саме, бо йому потрібно заспокоїти свій владний апарат, а оскільки нічого серйозного він сказати не може, то буде говорити про провину Заходу та те, що війна розставить усе на свої місця.

Ордер на арешт суттєво змінює ситуацію

Марк Фейгін переконаний, що попри те, що арешт Путіна може здаватись чимось фантастичним не означає того, що цього арешту ніколи не відбудеться. Він зазначив, що диктатор втрачатиме силу, владу, він буде старішати й ставати слабким, він також може програти війну, а і Росію може змінитись влада.

Як Путін може відреагувати на ордер на арешт: дивіться відео

В майбутньому це може призвести до реальних проблем у Путіна. До того ж вже зараз ордер певною мірою обмежує терориста у пересуванні світом, оскільки усі країни Європи, окрім Білорусі, визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"Я б не став казати, що це тільки символічне рішення. Це оцінка, яка сама по собі вже є самодостатньою. Я думаю, що в цього точно буде продовження й причому процесуальне", – зазначив Марк Фейгін.

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