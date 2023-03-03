Російський журналіст припустив, як Путін може використати інцидент поблизу Брянська

Президенту Росії Владіміру Путіну зовсім не обов'язково скликати Радбез через роботу "українських диверсантів" у Брянській області. Він може використати ситуацію на свою користь.

Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст видання The Insider. За його словами, у російського диктатора, ймовірно, є декілька планів дій.

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Що задумав Путін

Тимур Олеський пояснив, що ситуація, яка склалася, не загрожує безпеці Росії.

Цю ситуацію можна використати для того, щоб отримати з цього якісь бенефіти,

– переконаний він.

На думку опозиціонера, щоб приймати термінові рішення про те, як захищати від декількох людей чи декількох десятків людей, які не зайшли далі, ніж 10 кілометрів на територію Росії, Путіну не потрібно проводити Радбез.

За словами Олевського, достатньо просто цим інцидентом зайнятися місцевим службам.

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Риторика російського диктатора

Опозиціонер зосередив увагу, що Путін не буде робити щось зопалу.

"Для того, щоб подумати, як цю історію використати у своїх цілях, потрібен час, щоб підготуватися", – наголосив він.

На його думку, один із варіантів розв'язання проблеми – почати говорити до росіян, мобілізовувати суспільство чи придумати зворотний план помсти.

Ми маємо розуміти, якщо була б можливість відплати, то помстилися б. Є відчуття, що просто сили закінчуються для помсти,

– повідомив він.

Олевський розказав, ситуацію під Брянськом можна вигідно використовувати для перемовин, наприклад, з Китаєм.

"Зараз телефонує Путін Сі Цзіньпіну і каже: "Ну подивись. Ти бачиш? А ви там "мирний план" пропонуєте. Нехай там буде щось написане, щоб мені яхту повернути! Запишемо за Брянськ, певно, мою яхту", – пожартував він.

На його думку, Путін ще розглядає всі можливі варіанти.

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