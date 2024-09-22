Чому росіяни не були готові до Курської операції: Романова назвала причину

Курська операція триває вже понад місяць. Успіхи ЗСУ свідчать про те, що росіяни абсолютно до неї не були готові.

Росіяни не вірили, що українці можуть зайти на їхню територію, адже вони, буцімто, найрозумніша та найсильніша нація. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що багато росіян навіть досі не визнають події, які відбуваються на Курщині.

Чому росіяни не були готові до Курської операції

За словами голови благодійного фонду, росіяни не були готові до Курської операції, адже просто не вірили. Вони вірили в "Київ за 3 дні", однак не в те, що події можуть розгорнутись у напрямку їхньої країни.

Вони хотіли вірити, що вони росіяни, а значить, нібито, найсильніші, найрозумніші, найсправедливіші, найдуховніші. Вони думали, що можуть вказувати іншим народам, як вони мають жити на основі того, що вони найкращі,

– зазначила Романова.

Голова благодійного фонду розповіла, що коли почала з'являтись інформація про те, що ЗСУ прорвали кордон Курської області, то росіяни подумали, що "вони не посміють, такого не може бути, не можуть українці потурбувати таких сильних та потужних, як ми".

Навіть зараз, коли Курська операція триває вже понад місяць, не всі росіяни про це знають і знати не хочуть.

Вони кажуть щось на кшталт "Курська область? А це де? А це далеко, цього не існує, це випадковість",

– зауважила Романова.

Вона додала, що зараз навіть в соцмережах можна часто побачити коментарі росіян, як пишуть "А що сталось?".

Цікаво! Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що російське військове командування було поінформоване про можливу загрозу українського наступу, але не вжило необхідних заходів для оборони. У документах, які на Курщині знайшли ЗСУ, вказано, що російські війська в цій області неодноразово попереджали своє командування про можливий наступ.