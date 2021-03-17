Росія відреагувала на заяву розвідки США: кажуть про мегафонну дипломатію

Американські розвідники прямо заявили, що Росія втручалася у президентські вибори в штатах. Натомість у Росії звинувачення назвали "мегафонною дипломатією".

Російські дипломати зазначають: підготовлений розвідкою США документ – черговий набір безпідставних звинувачень. Висновки доповіді про у США нібито підтверджують лише власною упевненістю.

До слова Деркач відіграв важливу роль у спробі Росії втрутитися у вибори-2020, – розвідка США

Реакція Росії на звинувачення США

У характерній риториці росіяни зазначили: США намагається перекласти відповідальність за дестабілізаціювсередині країни на зовнішніх гравців.

Констатуємо, що Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії", головна мета якої – підтримувати негативний фон навколо Росії,

– заявили у посольстві Росії в США.

Росія каже: запропонувала рівноправний і експертного діалогу для пошуку рішень. А ось Вашингтон не сприє нормалізації двосторонніх відносин.

У чому США звинуватили Росію