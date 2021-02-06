Росія вигнала дипломатів ЄС через участь у протестах: США рішуче засудили це

6 лютого 2021 , 08:38
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Росія підтвердила намір вислати дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції через їх участь в акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. У США вважають дії російської влади невиправданими.

Джерело:

твіттер Ентоні Блінкена

Позицію офіційного Вашингтону озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він засудив висилку дипломатів.

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Позиція США

Держдеп США назвав подібний крок невиправданим і необґрунтованим.

У США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів за спостереження за січневими протестами,
– вказав Блінкен.

На його думку, таким чином Росія знову порушила свої міжнародні зобов'язання.

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