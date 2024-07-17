Ультраправі та ультраліві в Європарламенті цинічно похвалили Орбана за візит у Москву

Нещодавно Віктор Орбан відвідував Росію, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Дехто в Європарламенті підтримав такі дії угорського прем'єра, який відомий своєю люб'язністю щодо Москви.

Так, у Європарламенті представники ультраправої та ультралівої політичних груп підтримали так званий "миротворчий візит" угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви. Про це передає кореспондентка 24 Каналу з першого пленарного засідання переобраного Європарламенту у Страсбурзі.

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В Європарламенті цинічно похвалили Орбана за візит у Росію

Сьогодні у 10-му скликанні Європарламенту вперше відбулися дискусії щодо війни в Україні. За результатами дебатів, Європарламенту таки вдалося схвалити резолюцію щодо необхідності надання довгострокової підтримки для України.

Крім того, євродепутати засудили й візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви.

Однак, французький європарламентар від групи Орбана "Патріоти за Європу" Жордан Барделла, який належить до партії проросійської політичної діячки Ле Пен, відмовився засуджувати переговори угорського прем'єра з російським диктатором.

Фактично вони повторили всім відомі тези російської пропаганди, якими користуються ультраправі та ультраліві у Європі.

Ця резолюція засуджує візити до Росії. Ми не можемо звинувачувати Угорщину, ключового партнера в трансатлантичному альянсі, в тому, що вона негативно впливає на ситуацію, коли вони намагаються відкрити дискусії. Ви засудите це на Саміті миру в листопаді?

– заявив Барделла.

Жордан Барделла також не підтримав ідею виділяти 0,25% від ВВП на рік на допомогу для української армії, а визнання майбутнього України в НАТО назвав "проблематичним, бо це сприятиме ескалації війни".

Німецький європарламентар Мартін Шірдеван від групи "Ліві" заявив, що західні компоненти досі можна знайти в російській зброї. На його думку, це свідчить про неефективність санкцій і єдиними, хто від них страждають – громадяни ЄС.

"Ми не повинні захищати активи олігархів. Це не приведе Путіна за стіл переговорів", – сказав євродепутат. Він також розкритикував дипломатичний підхід ЄС та заявив, що надання більше зброї українській армії не допоможе завершити війну в Україні.

Мартін Шірдеван каже, що Євросоюз має змінити свою політику, оскільки ситуація в Україні "погіршилась і більше людей продовжують гинути".

Якщо ми хочемо змінити ситуацію, ми повинні змінити нашу стратегію. Настав час для змін, тому я вдячний, що пан Орбан бере на себе відповідальність,

– заявив євродепутат про візит Орбана до Москви.

Раніше стало відомо, що у Європарламенті схвалили резолюцію на підтримку України. Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували. Сама резолюція підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Відповідно до документа, Європейський парламент засуджує нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії. Там також знову наголосили, що під час цього візиту він не представляв ЄС, а візит є кричущим порушенням договорів ЄС і спільної зовнішньої політики.